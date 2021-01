O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre tem projeto em execução para a revitalização da piscina olímpica da Escola Estadual Armando Nogueira, no qual está previsto serviços de reforma, tais como troca completa da grade de água pluvial, readequação das placas de pedras em volta da piscina, troca e rejuntamento dos azulejos, readequação da fiação elétrica e do toldo de acomodação dos participantes, bem como pintura de toda a área. Além disso, já foram adquiridos materiais como discos e boias flutuantes, totalizando aproximadamente R$ 20 mil em equipamentos.

Projeto prevê revitalização da piscina olímpica Armando Nogueira Foto: Corpo de Bombeiros/Arquivo.

A corporação utiliza a piscina para realizar o projeto Nadando com o Corpo de Bombeiros, que atende cerca de 3 mil pessoas por ano e está com suas atividades suspensas desde março de 2020, devido à pandemia de Covid-19, impossibilitando a aglomeração de pessoas em espaços públicos. Com a falta de uso do espaço, o Corpo de Bombeiros recolheu todos os materiais. Os profissionais que desempenhavam funções no local foram realocados para outros setores.

Projeto Nadando com o Corpo de Bombeiros atende cerca de 3 mil pessoas por ano Foto: Corpo de Bombeiros/Arquivo.

De acordo com os Bombeiros, com a suspensão das atividades, a manutenção diária torna-se inviável, uma vez que além dos gastos excessivos, pode ocorrer a utilização da piscina por pessoas não autorizadas, causando riscos de afogamento.

Após a reforma, as atividades serão readequadas e retomadas de acordo com a orientação do Comitê de Acompanhamento especial da Covid-19.