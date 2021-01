Revelado pelo Juventus goleiro acreano Weverton conquista o título da Conmebol libertadores 2020

“ É imaginável um cara sair da baixada da Sobral, lá do Acre e chegar até este momento que estou vivendo”. A frase foi do goleiro acreano Weverton campeão da Taça Libertadores das Américas pelo Palmeiras.

Em entrevista ao repórter André Galvão do SBT o arqueiro Palmeiras, que estava com a bandeira do Acre, destacou a importância da conquista. “ É o segundo título mais importante da minha carreira que ganho aqui no Maracanã. Estou muito feliz”, disse Weverton.

Revelado pelo Juventus do Acre o goleiro foi um dos principais nomes da equipe do Palmeiras na conquista da Conmebol Libertadores. Em agosto de 2017, Weverton foi Campeão Olímpico pela Seleção Brasileira no Maracanã. O goleiro, que foi convocado após a contusão de Fernando Pras (na época no Palmeiras), defendeu um pênalti.