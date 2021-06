Rio Branco pode anunciar técnico e reforços para o Acreanão-2021

MANOEL FAÇANHA

Reviravolta. O Rio Branco após anunciar que teria um time caseiro e um técnico prata da casa para a disputa do Campeonato Acreano-2021, deve voltar atrás e anunciar a chegada do técnico Irani de Almeida, assim como a contratação de 17 jogadores. No entanto, a lista dos atletas ainda não foi divulgada à imprensa.

Natural do Paraná, o técnico José Irani de Almeida, de 50 anos, chega ao Estrelão após uma passagem pelo Plácido de Castro na temporada de 2019. O último clube do profissional foi o Guaporé-RO, equipe que chegou às semifinais do Campeonato Rondoniense, mas perdeu a vaga na decisão nas cobranças de penalidades para o Real Ariquemes.

Conforme informações divulgadas no programa “Lance Esportivo”, da Rádio Difusora Acreana, a pré-temporada do Rio Branco será reiniciada na próxima terça-feira (15), no CT do José de Melo, isso já com a presença do novo treinador e também dos jogadores recém-contratados. A comissão-técnica estrelada será ainda composta pelo preparador físico Selcimar Maciel, pelo treinador de goleiros Walter Amaral e também pelo massagista/mordomo Francisco Florêncio, o Sorriso.

Conforme a tabela do Campeonato Acreano-2021, o Rio Branco tem estreia marcada para o dia 10 de julho, às 15h, no estádio Florestão, diante do São Francisco.

Texto e foto: Manoel Façanha