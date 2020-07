Segundo turno do estadual começa no próximo dia 15, mas só se o acre passa para faixa amarela

A Federação de Futebol do Estado confirmou para o próximo dia 15, o inicio do segundo turno do Campeonato Acreano de 2020.

A definição ocorreu durante reunião, realizada na tarde desta quinta-feira, 30, no Estádio Florestão.

O encontrado contou com a participação dos representantes dos oito clubes que disputam à competição. “Se o estado chegar à faixa amarela os jogos serão retomadas nas datas que definimos em comum acordo”, disse o Presidente Antônio Aquino Lopes.

A primeira rodada do 2º turno será dupla.

Dois jogos serão realizados no dia 15 e dois no dia 16, conforme ficou acordado entre dirigentes e federação.

O Campeonato Estadual de 2020 foi suspenso no dia 17 de março, um dia após, o Galvez conquistar o 1º turno, após vencer o Atlético Acreano por 4 a 1.