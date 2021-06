Sub-17: Atlético e Vasco fazem à final do 1º turno

MANOEL FAÇANHA

Atlético e Vasco da Gama são os finalistas do primeiro turno do Campeonato Acreano de Futebol Sub-17. Os dois times carimbaram vaga neste sábado (26), em jogos válidos pela última rodada da fase classificatória, ocorridos no estádio Florestão.

O primeiro a garantir um lugar na decisão foi o Galo Carijó. O time celeste fez o duelo dos invictos diante da boa equipe da Adesg.

O primeiro time a garantir um lugar na decisão foi o Galo Carijó. Foto/Manoel Façanha

Adesg 1 x 3 Atlético-AC. Da esquerda para a direita: Antônio Neilson, Alan, Iane Veras, Kayan e Jean Carlos. Foto/Manoel Façanha

Num chutaço do ataque do Galo, o goleiro salva parcialmente, mas na sobra Vinicius abre o placar para o time celeste. Foto/Manoel Façanha.

O atacante Vinícius (D) comemora o primeiro gol do Galo Carijó na vitória contra a Adesg por 3 a 1. Foto/Manoel Façanha

Atlético Acreano e Adesg fizeram no sábado nas dependências do estádio Florestão um jogo pegado e bem equilibrado. Foto/Manoel Façanha.

No primeiro tempo de jogo, o Galo abriu dois gols de vantagem. O primeiro marcado por Vinícius, enquanto o segundo, aos 37 minutos, saiu dos pés de Eduardo, com o goleiro Luís Felipe levando um “frangaço”. O Leão descontou ainda no primeiro tempo, através de Júlio César, aos 43 minutos.

Na etapa complementar, a Adesg chegou a criar várias oportunidades de gols, mas falhou nos acréscimos e acabou pegando o terceiro gol, após vacilo do goleiro Leonardo.

Vasco faz dois gols no Galvez e vai à final

O time Cruz-de-Malta encarou o eliminado Galvez e venceu. Foto/Manoel Façanha.

O Imperador Galvez entrou em campo eliminado para encarar o Vasco da Gama. Foto/Manoel Façanha.

Já o Vasco da Gama carimbou vaga na decisão no período da tarde. O time Cruz-de-Malta encarou o eliminado Galvez e, após um primeiro tempo de partida sem gols, marcou duas vezes na etapa complementar e consolidou a classificação. O primeiro gol saiu de uma cobrança de pênalti do goleiro Paiva, aos 12 minutos, enquanto o segundo gol, aos 18 minutos, foi convertido pelo volante Lucas.

O goleiro vascaíno Paiva abriu o caminho da vitória para do time Cruz-de-Malta contra o Imperador Galvez por 2 a 0. Foto/Manoel Façanha.

O zagueiro Ryan Cruzeiro do Sul mostrou muita segurança no setor defensivo do Vasco da Gama. Foto/Manoel Façanha

O volante Lucas marcou o segundo gol vascaíno contra o Imperador Galvez. Foto/Manoel Façanha.

A última rodada da fase classificatória do Campeonato Acreano de Futebol Sub-17 registrou outros dois jogos: Independência 2 x 2 Rio Branco e Andirá 0 x 6 Plácido de Castro.

Final

Na próxima quarta-feira (30), às 15h, no estádio Florestão, as equipes do Atlético e Vasco da Gama decidem o título do primeiro turno do Campeonato Sub-17. Um empate no tempo normal de partida leva a decisão do título para as cobranças de penalidades.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1º Atlético-AC – 10 pts

2º Galvez – 6 pts

3º Plácido de Castro – 3 pts

4º Independência – 3 pts

Grupo B

1º Vasco da Gama – 7 pts

2º Adesg – 7pts

3º Andirá – 6 pts

4º Rio Branco-AC – 2 pt

Fonte: Manoel Façanha – Na Marca da Cal