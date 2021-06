Sub-20: Petrolitano vai chefiar a delegação brasileira no Mundial de Bruxelas

Após ser reconduzido neste mês para o Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano de Assis, foi convidado durante a semana para chefiar a delegação da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino Sub 20, que disputará o Campeonato Mundial, a partir da primeira quinzena do mês de julho de 2021, na cidade de Bruxelas, na Bélgica.

Essa não será a primeira vez que o professor João Petrolitano chefiará uma das delegações brasileiras de voleibol em competições internacionais. O dirigente já tem vasta experiência no cargo, inclusive, fazendo parte de algumas conquistas, como, por exemplo, o título de campeão Sul-americana sub-23 feminino, ocorrido em agosto de 2016, na cidade de Lima-Peru; a conquista do Sul-americano sub-23 feminino, em Popayan – Colômbia, em 2014 e o primeiro lugar no Mundial sub-23 feminino, na cidade de Ankara – Turquia, em 2015.

Feliz pelo convite, o dirigente comentou que está muito honrado pela lembrança. “É sempre uma honra muito grande para qualquer dirigente chefiar uma delegação de nossas seleções”, comentou Petrolitano, acreditando que essa safra de jogadoras, inscritas no torneio, possa ser uma geração competitiva para o futuro.

Fonte: Manoel Façanha – Na Marca da Cal