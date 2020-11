Caixa abre cinco agências no Acre neste sábado (21) para pagamento do auxílio emergencial — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

A Caixa Econômica Federal vai abrir cinco agências no estado do Acre neste sábado (21), das 8h às 12h, para atendimento dos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão, do FGTS. Dessas agências, três são na capital acreana, Rio Branco. (Veja lista abaixo)

Desta vez, os beneficiários nascidos em abril e maio dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar o dinheiro. Ao todo no país foram creditados R$ 6,1 bilhões para esse público.

Desse total, R$ 2,7 bilhões são referentes às parcelas do Auxílio Emergencial e o restante, R$ 3,4 bilhões, às parcelas do Auxílio Emergencial Extensão.

A Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Segundo o banco, continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos da Poupança Social Digital para compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a opção para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

Agências abertas neste sábado (21) no AC:

Rio Branco – Bairro Bosque

Rio Branco – Centro

Rio Branco – Estação Experimental

Cruzeiro do Sul – Centro

Brasileia – Bairro Raimundo Chaar