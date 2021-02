Com cheia no Acre, provas do Enem são transportadas dentro de pá carregadeira em trecho da BR que inundou

Malotes com provas do Enem 2020 foram transportados, neste sábado (20), em uma pá carregadeira em trecho inundado da BR-364. Provas foram enviadas para 12 cidades acreanas.

Com a enchente histórica que atinge cerca de dez cidades do Acre, as provas para reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem) precisaram ser transportadas em uma pá carregadeira na BR-364, na tarde deste sábado (20). O uso da máquina pesada foi necessário para a passagem no trecho do km 280 da BR-364, sentido Sena Madureira/Cruzeiro do Sul, no interior, que está alagado desde a terça (17).

O trânsito no local estava parcialmente suspenso há três dias para carros de passeio, mas, no início da noite deste sábado, o tráfego foi totalmente impossibilitado por causa da lâmina de água na pista.

Na tarde deste sábado (19), as provas foram enviadas por equipes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para as cidades de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. O exame está marcado para ocorrer entre os dias 23 e 24 deste mês.

Imagens, divulgadas pelo Inep, mostram filas de carros parados às margens da BR-364. As provas eram levadas também por equipes dos Correios, escoltados por homens do Exército, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

Malotes com provas do Enem 2020 foram transportados em uma pá carregadeira em trecho inundado da BR-364 — Foto: Reprodução

As provas vão ser reaplicadas para candidatos que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, na aplicação de 17 e 24 de janeiro (prova impressa), e de 31 de janeiro e 7 de fevereiro (prova digital), e tiveram direito a pedir uma nova aplicação do exame. Os pedidos foram analisados individualmente pelo Inep.

A reaplicação está prevista em edital e ocorre em todas as edições. Para o Enem 2020, ela será em 23 e 24 de fevereiro.

No Acre, 126 candidatos vão fazer a prova em 12 cidades. Os portões abrem às 10h no Acre (12h horário de Brasília) e fecham às 11h (13h em Brasília). As provas começam às 11h no horário do estado acreano. Veja a quantidade de candidatos por cidades:

Acrelândia – 1 candidato; Brasileia – 4 candidatos; Cruzeiro do Sul – 16 candidatos; Epitaciolândia – 5 candidatos; Jordão – 1 candidato; Mâncio Lima – 4 candidatos; Plácido de Castro – 6 candidatos; Rio Branco – 83 candidatos; Sena Madureira – 1 candidato; Senador Guiomard – 2 candidatos; Tarauacá – 1 candidato; Xapuri – 2 candidatos.

Destas cidades, pelo menos sete estão em situação de emergência devido à enchente dos rios. Há cerca de 130 mil atingidos pela alagação e centenas de desabrigados na capital e no interior do Acre.

A reaplicação será no formato impresso para todos os participantes que foram autorizados a refazer a prova, mesmo aqueles inscritos no Enem digital.

Na sexta (19), o Inep divulgou os endereços dos locais de provas. A informação está na Página do Participante, e pode ser acessada com login e senha de cada candidato que pediu a reaplicação. O endereço é https://enem.inep.gov.br/participante/

Cronograma Enem 2020

Reaplicação: 23 e 24 de fevereiro

Divulgação dos resultados: 29 de março