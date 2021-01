Em Rio Branco, RBTrans notifica mais de 200 condutores por infrações de trânsito

RBTransRBTrans notifica condutores por infrações de trânsito — Foto: Aline Nascimento/Arquivo G1

Mais de 200 condutores foram notificados por infrações de trânsito em Rio Branco. A lista foi divulgada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE). As notificações podem ser consultadas a partir da página 89.

A listagem do órgão ocorre após tentativas de entrega das notificações nos endereços postais dos condutores e, segundo o edital, as notificações de autuação seguem as regulamentações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Ao todo, são 202 notificações de autuação por infrações de trânsito. Os motoristas incluídos na lista têm até 15 dias para recorrer.

Para recorrer

Para recorrer, o condutor deve preencher um requerimento de defesa e apresentar cópia do auto de infração ou da notificação no DOE com a cópia da página que indica a placa do veículo ou outro documento que tenha o número da placa ou o número do auto de infração.

O motorista também deve apresentar cópias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou outro documento de identificação oficial e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Em casos de procurador, também é necessário apresentar as cópias que comprovem a identificação.