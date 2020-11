Governo do AC volta a prorrogar prazo para tributos e suspensão de procedimentos administrativos — Foto: Alcinete Gadelha/G1

Com o estado ainda em situação de emergência em saúde por conta do aumento de casos de Covid-19, o governador Gladson Cameli manteve prorrogado o prazo para cumprimento das obrigações tributárias e a suspensão de prazos para o cumprimento dos procedimentos administrativos.

O decreto faz parte das medidas estabelecidas pelo governo para minimizar os impactos econômicos causados pelo novo coronavírus no Acre.

O novo decreto que altera o texto inicial foi publicado na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Acre (DOE). A suspensão e prorrogação dos prazos está valendo desde o último dia 30 de março, no início da pandemia no estado.

Conforme o documento, ficam suspensos até o próximo dia 30 de novembro os procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência, normais ou especiais, decorrentes do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) ou Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis) em curso.

A medida é válida tanto para o caso de inscritos em dívida ativa ou não, mesmo que esteja em atraso superior ao estabelecido nas normas.

O governo prorrogou também até 30 de novembro a validade das certidões negativas de débitos relativos a créditos tributários estaduais e à dívida ativa do estado e certidões positivas com efeitos de negativa de débitos.https://c132504a2cf932201e00e43a0ad635ce.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Covid-19 no Acre

Os casos de Covid-19 continuam a subir no Acre e o estado registra 32.113 infectados pela doença, segundo dados do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nessa quarta (11). Em todo estado, 705 pessoas morreram em decorrência da doença.

Conforme o boletim, 527 exames de RT-PCR estão aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Ao todo, 29.321 pessoas já receberam alta médica da doença.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e 3.672,6 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 80,6 para o mesmo grupo. Já a letalidade está em 2,2%.

Nas últimas duas semanas, a procura por atendimento de pessoas com sintomas da Covid-19 no principal hospital de referência na capital acreana, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) triplicaram.

Segundo a direção da unidade, o número de atendimentos saltou de 80 para 240 atendimentos por dia. Somente na segunda-feira (9), foram atendidas 274 pessoas com sintomas da doença.