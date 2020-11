Idoso é achado morto em casa após vizinho estranhar ele ter sumido por dois dias no AC — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Acre/Arquivo

O corpo de um idoso identificado como Francisco Ancelmo Ferreira da Silva, de 62 anos, foi encontrado nessa terça-feira (24) em casa, no Ramal do Braz, no bairro Belo Jardim II, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que a Polícia Militar foi acionada por um vizinho da vítima que estranhou o fato de Silva ter sumido por dois dias, resolveu procurar na casa dele e acabou achando o idoso já sem vida.

A polícia verificou que a casa não havia sinais de arrombamento e a vítima estava caída ao chão com uma quantidade de sangue ao redor do corpo. O corpo do idoso foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e fez a remoção do cadáver até a sede da unidade para passar pelos devidos procedimentos de identificação da causa da morte. Peritos e investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local da ocorrência fazendo o levantamento das informações.

O delegado da DHPP, Marcus Cabral, responsável pelo caso, disse que ainda não teve acesso ao relatório da equipe e que, portanto, não teria como comentar sobre a ocorrência.