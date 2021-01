Manifestantes fazem carreata a favor da vacina e contra Bolsonaro, em Rio Branco

Com cartazes, manifestantes pediam impeachment de Bolsonaro — Foto: Ana Paula Xavier/ Rede Amazônica

Manifestantes saíram em carreata na tarde deste sábado (23), em Rio Branco, para protestar a favor da vacinação contra a Covid-19 e pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A concentração do ato foi na frente de uma universidade particular e começou por volta das 15h (horário local). Depois, eles seguiram pelas principais ruas da cidade até o Palácio Rio Branco, no Centro da capital.

Carreata saiu de frente de universidade e seguiu pelas ruas de Rio Branco — Foto: Ana Paula Xavier/ Rede Amazônica

Os participantes escreveram frases nos carros e levaram cartazes com mensagens de “Fora Bolsonaro”, “Vidas Negras Importam” e pedindo respeito às mulheres.

Manifestantes também protestaram contra o racismo — Foto: Ana Paula Xavier/ Rede Amazônica