No AC, sindicato volta a denunciar falta de anestesistas em Pronto- socorro

Carência dos profissionais foi apontada pelo Sindmed, após uma visita na última semana, junto com o Conselho Regional de Medicina (CRM).

Foto: Júnior Aguiar/Secom

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) voltou a denunciar, na última semana, a falta de anestesistas para suprir a escala de profissionais no pronto-socorro de Rio Branco e teme colapso. A carência dos profissionais foi apontada pelo sindicado após uma visita junto com o Conselho Regional de Medicina (CRM).

O diretor do pronto-socorro, Areski Peniche, informou ao G1 que a carência destes profissionais ocorre a nível nacional, e que, apesar desse número baixo, o PS não ficou com nenhum plantão descoberto.

“Não temos nenhum plantão descoberto. Temos carência de anestesistas no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, no estado inteiro temos apenas 15 profissionais. Mas, nenhum dia ficamos sem este profissional”, disse.

O presidente em exercício do Sindmed, Guilherme Pulici, disse que o problema é antigo e que as pontuações já foram feitas para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

“Esse problema dos anestesistas é muito antigo e o sindicato dos médicos aponta para a Secretaria de Saúde, mas não tivemos medidas concretas que resolvessem, sanassem definitivamente o problema. Os carrinhos de anestesia são antigos, alguns da década de 80 e o número de profissionais insuficientes”, disse.

Em 2017, o sindicato já tinha feito a mesma denúncia e afirmou, na época, que nos fins de semana e até em alguns dias da semana apenas um profissional era escalado para atender as quatro salas de cirurgia da unidade.

Quase quatro anos depois, o sindicalista diz que a situação já é antiga e reforça que o sindicato vai continuar cobrando. O G1 aguarda resposta da Sesacre.

“Fizeram uma reforma no centro cirúrgico, mas não é uma reforma que traz a solução, não adianta resolver a parte estrutural e esquecer dos insumos, do material de trabalho, dos médicos e do próprio profissional, nós vivemos numa economia de mercado e é natural que quando ocorre ofertas de trabalho mais seguras, mais rentáveis, o profissional procure o que é melhor para eles e isso é antigo, não é um problema atual e nós esperávamos que a gestão atual tivesse tomando alguma providência, mas vimos que o problema continua e o sindicato continua nessa luta cobrando firmemente”, acrescentou.

Falta de profissionais na pandemia

Na semana passada, após o estado acreano registrar ocupação de 100% dos leitos de Unidades de Intensiva (UTIs) Pulici também alertou para a falta de médicos no estado devido a pandemia de Covid-19.

“É uma situação muito difícil, estamos chegando naquela situação em que o profissional tem que escolher entre um paciente ou outro. Apesar de haver uma fila natural para os leitos de medicina intensiva, às vezes, o profissional tem que escolher quem vai ocupar a vaga ou não”, disse durante entrevista à Rede Amazônica Acre.

Pulici acrescentou ainda que a situação dos profissionais em ter que escolher entre pacientes é angustiante e causa danos psicológicos.

“Às vezes tem um paciente com todo um prognóstico favorável de vida, jovem e que ficam sem vagas para terem suas necessidades atendidas. Isso é muito angustiante para o profissional. Isso traz um sofrimento psíquico para quem está na linha de frente e afeta, naturalmente, o desempenho do profissional no dia a dia. É uma situação caótica, mas a gente já previa”, disse.

Em resposta a porta-voz do governo, Mirla Miranda, disse que o governo reconhece a falta de profissionais, e tenta fazer contratações.

“O governador vai a Brasília, porque nós só temos uma questão de não poder contratar médicos, por exemplo, do Mais Médicos, que é uma questão judicial. Mas, é do interesse dele a contratação de profissionais que queiram vir para o Acre para o atendimento nas UTIs, porque precisamos de pelo menos 15 profissionais de várias áreas para uma UTI”, disse.