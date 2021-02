Pelo 3º dia consecutivo, trecho de rodovia do AC atingido por águas de igarapé segue fechado para veículos pequenos

Trecho da BR-364 foi interditado na quarta (17) para elevação da pista com pedras e chegou a ser liberado na tarde de quinta (18), mas nível do Igarapé Cajazeira subiu novamente e, desde então, somente veículos maiores conseguem passar sendo puxados por máquinas pesadas.— Foto: Arquivo

Com o nível do Igarapé Cajazeiras ainda alto e as águas invadindo a pista, o trecho no quilômetro 280 da BR-364, sentido Sena Madureira/Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, segue fechado para veículos pequenos. Somente caminhonetes e caminhões e outros veículos grandes conseguem passar sendo puxados por máquinas pesadas.

Um outro trecho da rodovia, no quilômetro 271, amanheceu neste sábado (20) também com lâmina de água na pista. Mas, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), não chegou a formar fila no local e todos os tipos de veículo ainda estão conseguindo passar. Uma equipe do 7º BEC está no trecho, fez a sinalização, e segue monitorando.

Na quinta (18), o trecho do Km 280 chegou a ser liberado para todos os veículos depois de um trabalho de elevação da pista, mas o Igarapé Cajazeiras voltou a subir e o trânsito foi interrompido novamente na manhã de sexta (19).

Águas do Igarapé Cajazeira invadiram a rodovia e impossibilitam passagem de veículos — Foto: Arquivo

O igarapé transbordou com a enchente dos Rios Iaco e Caeté na região. Além do Dnit, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) estão no local. O superintendente do Dnit, Carlos Moraes, orienta que a população evite se desligar pela rodovia.

“Para veículos de passeio a gente não tem previsão para liberação. A gente depende que o nível da água no quilômetro 280 baixe e para isso teria que baixar o nível dos rios Iaco e Caeté, que têm apresentado ligeira elevação. Então, mais uma vez, a gente recomenda que aquelas pessoas que possam evitar a viagem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul ou do vale do Juruá para Rio Branco que evitem e aguardem o nível da água baixar para fazer a viagem com maior segurança”, disse Moraes.