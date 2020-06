05 de Junho- Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população, para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

O dia do meio ambiente foi instituído em 1972, durante conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. Tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população, para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis. Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele.

A destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies. Tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais, muitos pontos merecem ser revistos tanto pelos governantes quanto pela população para que os impactos sejam diminuídos.

Para o geografo e professor da Universidade Federal do Acre, Claudemir Mesquita, um estudioso sobre meio ambiente, a população tem o que comemorar sim, o desleixo e o descaso, com o meio ambiente. Claudemir Mesquita explica o que seria melhor, para a humanidade viver em harmonia com o meio ambiente.

Reportagem/Demóstenes Nascimento