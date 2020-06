107 novos casos novos casos confira o Boletim parcial desta terça-feira, 30, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 13.146 para 13.253, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, nesta terça-feira, 30. O aumento foi de 107 novos casos nas últimas 24 horas.

O boletim desta terça-feira, 30, informa mais 4 óbitos, passando de 361 para 365 o número oficial de mortos pela doença, sendo uma pessoa do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 44 e 91 anos. Três são de Rio Branco e uma de Manoel Urbano.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgadas no boletim completo, a partir das 16 horas.

Rio Branco, AC, 30 de junho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre