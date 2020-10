40 integrantes de organização criminosa são condenados a penas que ultrapassam 300 anos de prisão

O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco condenou 40 réus da Operação Sinapse a mais de 300 anos de prisão. A decisão foi publicada na edição n° 6.699 do Diário da Justiça Eletrônico (págs 62 -95)

Um integrante flagrado com entorpecentes, utilizando documento falso e portando munição ilegalmente. Com ele, a polícia apreendeu três celulares. Então, a partir dos dados periciais desses aparelhos, a operação foi orientada com base nas informações dos grupos de WhatsApp da facção. Desta forma, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados e o Ministério Público ofereceu denúncia contra eles.

Dos 41 denunciados neste processo, 32 confessaram e confirmaram seu cadastro na organização criminosa e muitos deles já estavam nas unidades penitenciárias, condenados por outros crimes. Em relação a este fato, o juiz responsável pela sentença explicou que se trata de crime permanente, tendo em vista que foi possível a continuidade delitiva “intramuros”, promovendo e mantendo o fluxo das ações empreendidas pela organização criminosa dentro do sistema penitenciário.

Apenas um foi absolvido. Dos condenados, duas são mulheres e outros 17 não tinham maus antecendentes, ou seja, são réus primários, jovens que iniciaram sua vida no crime. Além disso, durante a tramitação dos autos, o processo foi desmembrado e na outra parte há mais 23 réus.

Na dosimetria, o magistrado assinalou que as consequências dos crimes são graves, pois o grupo é responsável direto pelo aumento da criminalidade e violência em todo o estado, além de atuar empregando o uso de armas de fogo e com a participação de menores de idade.

RÉU CODINOME ANTECEDENTES CRIMINAIS PENA REGIME INICIAL DIAS-MULTA 1 MG2 Réu primário Oito anos, dois meses de reclusão Fechado 220 2 Imperador Reincidente 11 anos, dois meses e 22 dias de reclusão Fechado 360 3 Enfeite da Morte Réu primário Oito anos, dois meses de reclusão Fechado 220 4 Zamaza Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Fechado 147 5 Bola Reincidente Oito anos, dois meses de reclusão Fechado 221 6 10 Mil Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 7 Chaulim Reincidente Oito anos, dois meses e dois dias de reclusão Fechado 147 8 Maclaren Reincidente Oito anos e dois meses de reclusão Fechado 221 9 Esqueleto Sanguinário Reincidente Oito anos e dois meses de reclusão Fechado 221 10 Óbito Reincidente Nove anos, seis meses e 10 dias de reclusão Fechado 256 11 Teves Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 12 F6 Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 13 Juninho Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 14 M2 Reincidente Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão Fechado 183 15 Neguinha Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 16 Ceifador do Habitasa Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 17 Bradokinho Reincidente 11 anos, dois meses e 22 dias de reclusão Fechado 360 18 Sem apelido Réu primário Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão Semiaberto 183 19 Diamantão Réu primário Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão Semiaberto 183 20 Mestre do Ar Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 21 Cheque Outro Réu primário Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão Semiaberto 183 22 JK Reincidente Seis anos, seis meses e 22 dias de reclusão Fechado 217 23 Sem apelido Réu primário Oito anos e dois meses de reclusão Fechado 220 24 Abençoado Reincidente Nove anos, seis meses e 10 dias de reclusão Fechado 256 25 Piranha Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 26 Monstro Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 27 Guerreiro da Fé Reincidente Oito anos e sete dias de reclusão Fechado 269 28 Maçã Réu primário Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão Semiaberto 183 29 Cria das 6 Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 30 Ney Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 31 Lutador Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 32 Abusada do Acre Réu primário Oito anos e dois meses de reclusão Fechado 220 33 Sagaty Réu primário Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão Semiaberto 147 34 Noturno Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 35 T.A. Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 36 Vingador Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 37 TYC Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 38 Bom ladrão Reincidente Oito anos e dois meses de reclusão Fechado 221 39 Top 2 Reincidente Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão Fechado 322 40 Multiplicação Réu primário Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão Semiaberto 183