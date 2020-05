50 respiradores doados pelo Ministério da Saúde chegam ao Acre

Com a capacidade de atendimentos aos pacientes com Covid-19 chegando ao ponto de colapso, o governo acreano celebra a chegada de 50 respiradores doados pelo Ministério da Saúde.

Os equipamentos chegaram nesta madrugada de sábado, 23, e são fruto de uma audiência do governador Gladson Cameli e do secretário estadual de saúde, Alysson Bestene, além da articulação do senador Márcio Bittar (MDB) com o atual ministro da saúde Eduardo Pazzuelo.

Em Rio Branco, os aparelhos ajudarão na ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

Além dos respiradores, o Ministério da Saúde sinalizou o envio, também nos próximos dias, de Equipamentos de Proteção Individual e de mais testes rápidos.

Outros 38 respiradores devem chegar ao Acre até o próximo dia 10 de junho. A aquisição é resultado de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho.

