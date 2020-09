6 Torres e Mais de 300 Rádios Digitais Reforçam a Comunicação da Segurança Pública do Acre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta semana a instalação de 6 torres de médio e baixo alcance para o sistema de segurança pública em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Rio Branco. Além de mais de 300 rádios digitais.

Os rádios digitais estão instalados em todos os carros das policias civil, militar, corpo de bombeiros e SAMU. O primeiro teste via CIOSP foi perfeito, agora o teste será com o interior do estado, que desde 2017 está interligado com tecnologia digital, só agora com a capital acreana. O governo do estado adquiriu mais de 300 rádios digitais e 6 torres. A segurança terá 5 rádios fixos, 100 rádios em viaturas e 210 rádios portáteis. Na capital, o reforço na comunicação vai ampliar o alcance na área do Segundo Distrito e na região da Transacreana.

A implantação da nova tecnologia conta com parceria da Polícia Rodoviária Federal, com quem a Secretaria de Estado da Segurança Pública irá compartilhar o uso das duas antenas instaladas em Rio Branco.

Reportagem/Demóstenes Nascimento