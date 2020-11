A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou uma operação rural, ao longo dos ramais do terçados e do toco preto em Sena Madureira.

Os militares objetivavam realizar patrulhamento no intuito de garantir a ordem pública e reprimir eventuais condutas delituosas.













No decorrer da operação os militares receberam o carinho de uma criança que disse ser fã da Polícia Militar.

Assessoria do 8° BPM