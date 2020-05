8° BPM realiza prisão em flagrante de dois suspeitos de tentativa de homicídio no Bairro Vitória minutos após o crime.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II realizou a prisão em flagrante de dois suspeitos de efetuarem disparos contra um popular, no Bairro Vitória, pouco minutos após a prática delitiva. Após o fato a guarnição giro e outras viaturas realizaram um acompanhamento a motocicleta que os suspeitos estavam conduzindo.

Ato contínuo, nas proximidades da rotatória da usina da casa do seringueiro já na BR-364, os suspeitos foram interceptados e, após os procedimentos de busca, as guarnições lograram êxito na apreensão de um revólver e uma pistola, que ainda estavam com as munições deflagradas após à ação da tentativa de homicídio.

Assim, foi dado voz de prisão aos suspeitos que devem responder pela tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, sendo estes encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

Assessoria do 8° BPM