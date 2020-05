PRF captura assaltante que tentou fugir após assalto

Foto: Reprodução

Noite de sábado, 02, cinco pessoas estavam em frente de uma empresa que fica localizada próxima a Cidade do Povo, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Os bandidos levaram das vítimas uma moto Titan de cor preta, celulares e um cordão. A Polícia Rodoviária Federal que passava pelo local no momento do assalto, saiu em perseguição e conseguiu prender um dos bandidos que estava em uma moto vermelha de placa MZY-1467, que também havia sido roubada. O outro comparsa conseguiu se evadir do local levando os pertences das vítimas e a arma utilizada no assalto.



Reportagem: Simone Oliveira / Chico Galo