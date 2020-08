SBCM Alerta Motociclistas Para Prevenção de Lesões.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) faz um alerta aos motociclistas para a prevenção de acidentes, tendo em vista que 80% das lesões do plexo braquial são causadas por acidente de moto, com danos que podem ser irreversíveis.

A motocicleta tornou-se o meio de transporte individual mais popular do Brasil e, atualmente, ganhou ainda mais espaço nas ruas com a intensificação dos serviços de delivery, em função da pandemia da Covid-19. Esse serviço aumentou consideravelmente, o número de acidentes envolvendo condutores de motocicletas, com danos que podem ser irreversíveis, principalmente nos membros superiores.

O plexo braquial é o conjunto de nervos que faz a comunicação entre os membros superiores e o cérebro, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Dr. João Baptista Gomes dos Santos.

Situações que tiveram consequência ao plexo braquial resultaram de janeiro a julho deste ano, em 668 benefícios concedidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a pessoas que tiveram que se afastar do trabalho ou se aposentar por invalidez.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento