Bando armado invade chácara, faz família refém e rouba três veículos

Uma família viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira, 25. Seis homens fortemente armados invadiram uma chácara localizada no Ramal do Pólo na região do Calafate, renderam toda família e fizeram um verdadeiro limpa na chácara.

De acordo com informações da Polícia, era por volta das 21h30min quando duas mulheres membros da família estavam chegando em casa e foram rendidas no portão da chácara pelos criminosos armados, encapuzados, com roupas pretas, que adentraram a casa, renderam um outro filho e os amarraram. Quando o proprietário da casa, um empresário, chegou, na residência, um dos criminosos saiu da casa com a arma apontada para a cabeça do filho e pediu que ele adentrasse na casa e não reagisse. O empresário foi colocado juntamente com sua família amarrados no banheiro.