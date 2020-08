A bola vai rolar no Campeonato Acreano

A equipe da Tv5 e rádios Ecoacre fm, esta afiada e pronta para voltar com as transmissões do campeonato acreano. Deiser leite e Gelton Lima são os narradores oficiais. A competição que ficou por quase 5 meses parada devido à pandemia do novo coronavírus, voltará a ter os jogos neste neste domingo (16).



Para voltar com os jogos, a Federação Acreana de Futebol tomou vários cuidados, seguindo o que determina a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e buscou união e o apoio dos clubes, governo do estado e o próprio ministerio público discutiram e definiram medidias de segurança para atletas, comissão técnica e profissionais de imprensa. Os jogos seram realizados com portões fechados.

Todos os atletas passaram por exames, assim como a comissão técnica dos times e nos demais profissionais envolvidos na partida. Todos tiveram resultado negativo para Covid-19.



Às 15h, São Francisco x Vasco e Andirá x Humaíta, fazem a reabertura do Campeonato Acreano 2020.

o Galvez venceu a final do prieiro turno por 4 a 0 sobre o Atlético Acreano e esta foi a última partida do ano.