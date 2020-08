Vereador apresente projeto que insere artes marciais como disciplina na rede pública de ensino

Vereador Anderson Sandro, PSD, apresenta projeto de lei solicitando do executivo a inserção de aulas de artes marciais como disciplina na grade da rede municipal de ensino, o presidente da associação mestre “caboquinho” disse que esse era um pleito de 20 anos.

Dados da associação de artes marciais indicam que milhares de jovens praticam diversas modalidades no estado que funciona como válvula de escape para tirar crianças e adolescentes do caminho da criminalidade, há pelo menos 20 anos, as entidades que formam a associação desportiva acre brasil vem pleiteando junto a classe política para que as atividades sejam inseridas na grade extracurricular das redes municipal e estadual de ensino.

Finalmente na semana passada o vereador, Anderson Sandro, PSD, se comprometeu em apresentar um projeto de lei nesse sentido, o projeto é visto como mais uma ferramenta importante nesse processo de pacificar não só rio branco, mas o estado como um todo.

Hoje os maiores desafios são dos pais que veem os filhos serem cooptados pelas organizações criminosas e pouco podem fazer para livra-los desse caminho sem volta, o vereador ressalta que se juntou a associação por entender que é preciso dar um basta nessa situação a educação é um excelente mecanismo de transformação, espera contar com o apoio dos vereadores e da prefeita Socorro Néri.

Na assembleia legislativa o projeto foi apresentado pelo deputado estadual, Roberto Duarte, MDB.

Reportagem/Ronaldo Guerra