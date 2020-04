A pedido de Gladson, PM cancela ato de nomeação e formatura de 244 novos policiais

O comandante da Polícia Militar do Acre, coronal Ulysses Araújo, cancelou o ato de nomeação e juramento de 244 policiais militares que estava marcado para acontecer às 17h desta terça-feira, na Arena Acreana, em Rio Branco.

Segundo nota assinada por Ulysses, o cancelamento atende à recomendação do governador Gladson Cameli quanto à proibição de aglomerações de pessoas durante a pandemia de coronavírus.

Confira a nota da PM:

A respeito da nomeação e juramento de militares, ato previsto para realizar-se às 17:00 h de hoje, 28 de abril, na Arena Acreana, a Polícia Militar informa o seu cancelamento, atendendo à recomendação do Governador do Estado Acre, Gladson Cameli. Recomendação esta, referendada em conjunto pelos Comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Casa Civil e Ministério Público Estadual, no sentido de aprimorar as medidas de segurança e proteção dos militares, embora a Corporação já houvesse tomado todas as medidas e providências determinadas no Decreto 5.496/2020.

Rio Branco, AC – 28 de abril de 2020.

Ulysses Freitas Pereira de Araújo – Cel PM