A POLÍCIA CIVIL por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE prende liderança do Comando Vermelho e apreende mais de 36 mil reais

Foto: Reprodução

Após meses de monitoramento e investigação, na manhã de hoje, dia 30 de julho, agentes da especializada em uma ação controlada deram cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado em desfavor do indivíduo de um fato ocorrido ainda em 2015.

O indivíduo seria liderança no Comando Vermelho no Acre e ostentaria bens de valor elevado como um veículo no valor aproximado de 70 mil reais que também foi apreendido.

É um duro golpe nas organizações criminosas que perdem uma liderança e têm prejuízo financeiro em bens supostamente adquiridos de forma ilícita.

A DCORE está atenta e agindo fortemente contra as organizações criminosas atuantes no Estado do Acre.