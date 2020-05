Abastecimento de água mais uma vez comprometido devido problemas na rede elétrica

Foi debaixo de chuva e muita lama, que o diretor de operações do DEPASA, Edson Siqueira nos levou até o local do problema que causou nas últimas semanas o desabastecimento de água na capital acreana.

O primeiro problema foi nesse turbo e na noite de quarta-feira o problema apresentado foi na rede elétrica, que começou a dar curto, impossibilitando assim o funcionamento das três bombas de captação.

O diretor de operações junto com a equipe do DEPASA, passaram o dia inteiro trabalhando para conserta o problema e restabelecer o abastecimento. Edson foi sincero em dizer que o DEPASA está sucateado

Off- O diretor pediu o apoio da população e até se emocionou ao falar do desperdício de água na cidade. Já era final de tarde e a equipe continuava no local, a normalidade no abastecimento deve ocorrer nesta sexta-feira de forma gradativa.

Reportagem/ Simone Oliveira