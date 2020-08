Acidente entre motocicletas mata mais duas pessoas na BR-364, próximo à Tarauacá

Dois homens, identificados como Raimundo Nonato Rodrigues da Silva, 32 anos, e José Azenir Abreu do Nascimento, 38 anos, morreram na tarde deste domingo, dia 2, quando as motocicletas que conduziam se chocaram frontalmente próximo a Ponte do Igarapé Extrema, situada na BR-364, perto de Tarauacá.

No asfalto, além de muito sangue, latas de cerveja e restos de isopor estavam ao chão. Na última sexta-feira, um casal também morreu vítima de acidente entre motos próximo à Tarauacá.