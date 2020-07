Acidente na Amadeu Barbosa deixa carros destruídos e passageiros ilesos

O acidente na Amadeu Barbosa aconteceu por volta das 14 horas desta terça-feira. Com o impacto da batida o condutor do Voyage perdeu o controle do carro, bateu no meio fio, passou pela pista de corrida e entre essas duas arvores, capotou várias vezes até para nesse local.

De onde ele bateu até aqui foram quase cem metros. O condutor do Voyage saiu de dentro do veículo andando e consciente apenas com escoriações pelo corpo e foi levado ao pronto socorro.

O veículo teve perca total, pedaços da lataria ficou espalhados por toda a avenida, já o palio ficou danificado e foi retirado no meio da pista e levado para uma oficina próxima.

A sorte e que no momento do acidente ninguém estava passando pela pista de corrida.

Reportagem/ Simone Oliveira