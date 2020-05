Acidente na estrada do quinari.

Foto: Reprodução

Por volta das 19 horas deste sábado duas caminhonetes que vinham no mesmo sentido Rio Branco quinari acabaram se envolvendo em um acidente no km12. O motorista que dirigia a s10 ia entra no ramal da garapeira quando o motorista da outra caminhonete que vinha no mesmo sentido acabou batendo. Com impacto da batida uma das caminhonetes tombou e por pouco não bateu em.um poste. Uma equipe do Samu foi acionada foi ao local mais não realizou atendimento por que ninguém estava ferido. Todos saíram ilesos.

Reportagem: Simone Oliveira