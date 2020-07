Acidente próxima a upa do segundo distrito deixa motorista gravemente ferido

Essas fotos mostram o estado que os veículos ficaram e o motorista da caminhonete Marcos Ferreira da costa, O acidente aconteceu na sexta-feira à noite nas proximidades da upa do segundo distrito.

O motorista do polo e o motorista da caminhonete colidiram frontalmente, Uma equipe do corpo de bombeiros que vinha de uma outra ocorrência realizou os primeiros atendimentos aos motoristas.

Marcos Ferreira apresentava um estado mais grave, devido um sangramento forte na cabeça. Já condutor do carro de passeio Cleyton de Souza Monteiro teve ferimentos mais leves.



Os dois foram levados para o pronto socorro de Rio Branco e na manhã de sábado tiveram alta medica.

Reportagem/ Simone Oliveira