Acre ainda não tem data para abrir comércio e relaxar isolamento social, diz Alysson

O secretário estadual de Saúde do Acre, Alysson Bestene, reafirmou nesta quinta-feira, 16, que o Estado vem estudando medidas para serem tomadas a curto e médio prazo visando a abertura do comércio e o relaxamento do decreto de isolamento social. No entanto, essas medidas ainda estão sendo estudadas junto aos comitês responsáveis pelo impacto da pandemia do coronavírus e ainda não têm previsão de quando serão, de fato, colocadas em prática.

Bestene disse em entrevista ao programa Gazeta Alerta que “toda decisão nesse sentido precisa ser validada pelo comitê da Sesacre,- de operação ao combate ao novo coronavírus, e pelo comitê central de avaliação do Estado, que conta com a participação do Ministério Público Estado e da prefeitura de Rio Branco”.

Segundo o secretário, todas as medidas que serão tomadas pelo Acre vão ser cientificamente avaliadas. “Medidas restritivas tem surtido efeito no controle [da Covid-19]. Todo esse processo que estamos é avaliando, criando regras para num momento certo retornar à normalidade. Precisamos ter essa consciência para um dia, quando retornarmos [ com a abertura do comércio], as pessoas terão regras no ambiente de trabalho”.

O gestor garante que o governo vem criando condições para o retorno do comércio. “Ainda não temos [data] por enquanto. Mas, cronologicamente, com regras e responsabilidade, voltaremos essa retomada com calma e com medidas sanitárias”, explicou.