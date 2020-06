Acre chega a quase 8 mil infectados e tem mais 6 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, o Acre teve um aumento considerável de novos casos da Covid-19. De acordo com o boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram diagnosticados mais 458 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo, 7. O total de infectados se aproxima das 8 mil pessoas. Hoje, são 7.983 casos oficiais da doença.

Mais seis mortes por contaminação por coronavírus também foram registradas. Oficialmente, o número de óbitos por Covid-19 chegou a 207 neste domingo, em todo o estado.

As mortes são de cinco pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino. A mulher é da cidade de Brasileia. E entre os cinco do sexo masculino, um é de Cruzeiro do Sul. A idade das vítimas varia de 42 a 79 anos.