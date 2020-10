Acre permanece na bandeira amarela pela quinta avaliação consecutiva

A coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira, 2, pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, revelou que mesmo com melhorias nos indicadores das regionais de saúde, todo o Acre se mantém ainda em Nível de Atenção (Bandeira Amarela) pela quinta avaliação consecutiva.

O último levantamento do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid revelou que na regional do Alto Acre houve uma redução de 23% nas notificações por síndrome gripal e as internações permaneceram com 77%, e uma redução de 3% em novos casos de coronavírus. No Juruá e Tarauacá-Envira, as notificações por síndrome gripal caíram 17%, e os casos confirmados de Covid-19 diminuíram em 35%.

Já na região do Baixo Acre e Purus, as notificações de Covid-19 tiveram um crescimento de 4%, e uma redução de 2% no índice de notificações por síndrome gripal. O período de análise foi de 13 a 26 de setembro. A próxima classificação de risco será revelada no dia 16 de outubro.

“A pandemia ainda não acabou. Precisamos prezar pelas medidas sanitárias básicas para que possamos controlar o cenário com o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento social e a lavagem frequente das mãos. Pedimos o apoio de todos para que possamos mudar o cenário e sairmos sábios”, destacou a coordenadora do Grupo de Apoio, Karolina Sabino.

O Pacto Acre sem Covid é uma ferramenta destinada a viabilizar a harmonia entre o desenvolvimento econômico, o direito de proteção à saúde e os valores sociais do trabalho, tendo por finalidade fundamental a efetiva proteção do direito à vida.

De acordo com o método definido pelo Pacto Acre sem Covid, a classificação em nível de risco é realizada conforme a delimitação territorial das regionais de saúde do estado, a saber: região do Alto Acre (Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri), Baixo Acre e Purus (Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard) e a região do Juruá e Tarauacá-Envira (Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá).

A classificação em níveis de risco (bandeiras), expressa por meio de uma nota geral que varia de 0 a 15, é obtida por meio da mensuração de sete índices, sendo eles: isolamento social; notificações por síndrome gripal; novas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave; novos casos por síndrome gripal Covid-19; novos óbitos por Covid-19; ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 e ocupação de UTIs Covid-19.

Os níveis de classificação de risco foram divididos em vermelho, laranja, amarelo e verde, respectivamente do mais restritivo para o mais flexível.

A cada 14 dias é realizada uma nova avaliação dos indicadores, cabendo às prefeituras realizar a autorização das atividades permitidas no respectivo nível de risco apurado por meio de decreto municipal, bem como a instituição de protocolos sanitários a serem seguidos pelos setores da economia que estejam autorizados a funcionar. Um trabalho que envolve Estado, prefeituras e entidades e conta com o apoio de toda a comunidade. A próxima coletiva será realizada no dia 16 de outubro.

Para mais informações de protocolos, acesse: http://covid19.ac.gov.br/

Atividades comerciais mantêm orientações

Na Bandeira Amarela todas as atividades comerciais devem manter as orientações sanitárias estaduais, os protocolos sanitários municipais e demais limitações impostas pela Resolução nº 02, de 3 de julho de 2020, do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares podem reabrir com capacidade de 50% do número de mesas, restaurantes self service deverão ter protocolo e autorização específicos. Teatros, cinemas e apresentações culturais também retornaram com capacidade de apenas 30%.

Eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos podem retornar com 30% da capacidade. Por fim, centros de formação e capacitação, estúdios de dança, escolas e estúdios de música, centros de formação de condutores de veículos automotores e similares também podem reabrir nesta capacidade.

Por meio de decreto, as academias de ginástica também reabriram com capacidade reduzida para 30%. Praças de alimentação da mesma forma com protocolo específico.

Continuam fechados durante a Bandeira Amarela: espaços públicos como parques, quadras poliesportivas e campos de futebol comunitário. Outro decreto também permitiu a volta de laboratórios de saúde e atendimentos a comunidade de instituições de ensino superior privado.

Vale ressaltar que o enquadramento dos estabelecimentos de ensino educacional regular (escolas de ensino fundamental e médio, universidades e centros universitários) e creches será realizado por meio de resolução específica do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Fonte: Agência de Noticias