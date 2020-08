Acre permanece na faixa amarela e ultrapassa 23 mil casos positivos

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou nesta quarta-feira, 19, a nova classificação do nível da pandemia do novo coronavírus no Acre.

O Estado permanece na fase amarela da pandemia, o que não traz mudanças para abertura de novos setores do comércio.

Segundo o Comitê, o Acre está longe de chegar à fase verde, uma vez que o número de novos casos, notificações e internações estão aumentando.

Durante a coletiva de imprensa, o Comitê negou os boatos de que o Acre teria passado para a fase verde.