Acre recebe mais 9,7 mil doses da vacina AstraZeneca neste domingo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) neste domingo, 4 de julho, mais 9.750 doses da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. O Acre é o único estado que segue à risca o cronograma do MS, cujo controle de armazenamento e distribuição é feito de forma a não faltar o imunizante para a segunda dose.

Remessa faz parte do 30° lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Foto: Odair Leal/Secom

O processo de entrega aos municípios, que são os responsáveis pelo cronograma de vacinação, dá-se com o auxílio das demais instituições do governo, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura até as localidades mais isoladas.

Para garantir que a população seja o quanto antes imunizada, o Estado liberou ao municípios a antecipação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz para 45 dias após a primeira dose deste imunizante, sendo permitida pela bula.