Acre registra mais 8 mortes por coronavírus nas últimas 24h e salta para 113 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 470 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado nesta quarta-feira, 27. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos subiu de 4.781 para 5.251.

O número de mortes pela Covid-19 no Acre também teve um aumento nesta quarta, passando de 105 para 113. São cinco mulheres e três homens nos novos registros de óbitos positivos de infecção por coronavírus.

As mulheres são:

C. M. C. C., de 33 anos, cuja data de entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco não foi divulgada, morreu no último dia 23. Ela tinha como comorbidades, segundo declaração de óbito assinado pelo médico, tromboembolismo pulmonar e obesidade.

A. S. N., de 35 anos, deu entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 22 de maio e morreu nesta manhã de quarta-feira, 27. Ela apresentava como comorbidades hipertensão arterial e obesidade.