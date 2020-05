Acre registra mais de 300 casos de coronavírus em menos de 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 341 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado.

Desse modo, até o momento, o Acre saltou de 4.160 casos para 4.501. O número de óbitos pela pandemia no estado subiu de 92 para 97 até a manhã desta segunda-feira, 25.

As cinco mortes confirmadas nesta data para Covid-19 são:

A primeira, de um homem com as iniciais E.P.S., de 52 anos, que deu entrada no dia 18 no Pronto-Socorro de Rio Branco (PS) e morreu no mesmo dia, sendo residente de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte foi de uma mulher, M.T.S., de 87 anos, que deu entrada no dia 17 de maio no Pronto-Socorro e morreu no dia 19 deste mês. Era residente de Rio Branco e não possuía registro de comorbidades.

O terceiro óbito também é de uma mulher, cujas iniciais são M.A.S., de 75 anos, que deu entrada no dia 16 deste mês no Pronto-Socorro e morreu no dia 20, sendo residente de Rio Branco, possuía comorbidades em seu registro.

A quarta vítima de Covid-19 foi o paciente J.W.O., de 46 anos, que deu entrada no dia 26 de abril no Pronto-Socorro e morreu no dia 23 deste mês, sendo residente de Rio Branco. Ele possuía registro de comorbidades.

A quinta morte confirmada nesta segunda é de um homem, cujas iniciais são L.F.A., de 71 anos, que deu entrada no dia 18, na UPA Via Verde e morreu no dia 25, sendo residente do município de Rio Branco, tinha registro de comorbidades.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

Rio Branco, AC, 25 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre