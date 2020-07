Acre registra mais três óbitos, 88 casos de Covid-19 e infectados ultrapassa os 18 mil

Acre registra mais três óbitos, 😯 boletim deste domingo, 26, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, registrou mais 88 casos de contaminação por Covid-19 no Acre, e mais três mortes.

Agora, o total oficial de infectados, em todo o Acre, é de 18.845 pessoas e 486 óbitos. Até o momento, o Estado registrou 45.089 notificações, das quais 25.533 foram descartadas. Outras 811 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC.

O número de pessoas que obtiveram alta da doença é de 10.681, enquanto 175 pessoas seguem hospitalizadas.

Mais 3 mortes foram registradas, de uma pessoa do sexo masculino e duas do sexo feminino com idades entre 32 e 81 anos, sendo um de Rio Branco, um de Plácido de Castro e outro de Sena Madureira.

D.E.O., de 81 anos. Morador de Plácido de Castro, deu entrada no dia 18 de julho, na UPA do Segundo Distrito, e faleceu neste sábado, 25.

M.R.S., de 32 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 2 de julho, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu neste domingo, 26.

M.M.R.O.L., de 35 anos. Moradora de Sena Madureira, deu entrada no dia 22 de julho, no Into-AC, e faleceu neste sábado, 25.8 casos de Covid-19 e infectados ultrapassa os 18 mil