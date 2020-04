A assessoria do Instituto de Administração Penitenciária informou na noite deste sábado, 18, que o Acre pode ter o primeiro preso infectado com coronavírus.

A Secretaria de comunicação do Acre pediu para aguardar o boletim da Sesacre para confirmar se o preso está ou não com a doença.

O preso é do pavilhão A do presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco. No estado, oito servidores penais estão com Covid-19.