Acre tem 325 novas pessoas infectadas e mais 6 mortes provocadas pela Covid-19 nesta quinta

O Acre registrou mais um grande número de novos infectados com a Covid-19 na tarde desta quinta-feira, 18. De acordo com o boletim parcial da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) são 325 novos casos nas últimas 24 horas. O total agora chega a 10.664 casos.

O número de mortes também aumentou. Com mais 6 óbitos confirmados, o número de vítimas em todo o Acre chega a 287.

A Sesacre informou que as mortes confirmadas são de cinco pessoas do sexo masculino e um do sexo feminino, dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com idades entre 35 e 75 anos.