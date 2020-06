Acre ultrapassa 11 mil casos de Covid e chega a 297 mortes pela doença

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 10.987 para 11.263 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, de sexta-feira, 19, para este sábado, 20. O aumento foi de 276 novos casos nas últimas 24 horas.

A Sesacre registra também cinco óbitos a mais, saltando de 292 para 297 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. São três pessoas do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 63 e 77 anos. Um deles, um homem de 77 anos, é indígena e de Mâncio Lima.

No estado, até o momento são 26.442 casos notificados, sendo que desse total, 14.851 foram descartados. Pelo menos 328 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR no laboratório Mérieux e no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 6.089 pessoas receberam alta médica, ou seja, estão curadas da doença, e 195 encontram-se hospitalizadas.