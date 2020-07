Acre ultrapassa número de 400 mortes por coronavírus e registra 226 casos em 24 h

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra nesta quarta-feira, 8, mais 226 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Deste modo, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos para a doença subiu de 14.941 para 15.167.

Até o momento são 35.500 casos notificados no estado, sendo que, desse total, 20.180 foram descartados. Mais 153 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 8.604 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo. 172 pessoas seguem hospitalizadas.

A Sesacre informa, ainda, que mais 5 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, passando de 399 para 404 o número oficial de mortos pela doença. São 3 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 50 e 95 anos. Duas são de Tarauacá, 1 de Porto Acre, 1 de Feijó e 1 de Rio Branco.

Os óbitos do sexo masculino são:

A.F.S., de 50 anos. Morador de Feijó, deu entrada no dia 2 de julho no Hospital Regional do Juruá e faleceu na segunda-feira, 6.

F.L.W., de 69 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 22 de junho no Hospital do Juruá e veio a óbito nesta quarta-feira, 8.

G.W.G., de 92 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 4 de julho no Hospital Dr. Sansão Gomes e faleceu nesta terça-feira, 7.

Os óbitos sexo feminino são:

J.S.O., de 81 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 27 de junho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e faleceu na segunda-feira, 6.

R.P.S.. de 95 anos. Moradora de Porto Acre, deu entrada no dia 4 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu na última segunda-feira, 6.

Confira o boletim na íntegra: