Acre vai pagar metade do 13° do funcionalismo público a partir do dia 15

Os servidores públicos estaduais terão metade do 13° salário adiantada pelo governo a partir do próximo dia 15. Foi o que confirmaram o governador Gladson Cameli (PP) e a secretária da Fazenda, Wanessa Brandão.



Até o final de semana, segundo Brandão, deve ser divulgado o calendário de pagamento exclusivo para o 13°, que vai injetar mais de R$130 milhões na economia estadual. No final do mês passado, o próprio governador realizou, mas redes sociais uma enquete onde perguntava se os funcionários do estado aprovavam o adiantamento salarial. Nem precisa dizer qual foi o resultado da pesquisa.

Jairo Barbosa para Agora Acre