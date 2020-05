Acre vai receber 11 médicos cubanos para reforçar o combate ao coronavírus

O governo federal anunciou a escalação de 157 médicos para todo o país por meio do programa Mais Médicos para o Brasil. Destes, 11 virão ao Acre para reforçar o combate ao coronavírus, que já infectou quase 2,5 mil pessoas, matando mais de 70 delas.

O estado está na lista dos que mais receberão profissionais, atrás apenas da Bahia, Ceará, Maranhã e Goiás. Os estrangeiros foram selecionados após inscrição em um edital lançado em março.

Todos eles ficaram no Brasil, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio, após o rompimento do contrato pelo programa Mais Médicos, criado no governo anterior e encerrado pelo atual.

Segundo portaria expedida no último dia 15, os médicos ficarão em Rio Branco e começarão a trabalhar imediatamente.

Fonte/contilnet