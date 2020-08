Adolescente é alvejado com três tiros ao sair para comprar pão, na Baixada da Sobral

Um adolescente de 15 anos foi ferido com dois tiros na noite desta quinta-feira, 20. O crime aconteceu na rua Rádio Farol, no bairro da Glória, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo a polícia, o adolescente estava caminhando com um amigo com destino a uma padaria, quando dois homens não identificados, se aproximaram em uma motocicleta e, o passageiro, em posse de uma arma de fogo, efetuou três tiros que atingiram a vítima. O amigo do adolescente saiu ileso na ação dos criminosos que após os disparos, fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu o adolescente ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e seguiram em patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).