Adolescente morre após cair com veículo roubado em barranco e ficar preso às ferragens

Uma perseguição policial a um veículo roubado resultou em uma colisão e na morte do adolescente Fernando da Silva Nascimento de 16 anos, na madrugada desta quinta-feira (6) no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia , uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava fazendo uma ronda de rotina na região quando avistaram quatro homens em atitude suspeita dentro de um veículo. Os policiais fizeram uma busca rápida na placa do carro e foi verificado que o veículo era roubado, foi dada ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e iniciou-se uma perseguição. Na fuga, os suspeitos seguiram com o veículo em direção ao bairro da Paz, o motorista perdeu o controle da direção do veiculo, saiu da pista e caiu em um barranco próximo ao Igarapé São Francisco. Com o impacto o condutor do carro (Fernando) ficou preso às ferragens. Os outros suspeitos foram presos.

Os Policiais Militares acionaram a ambulância do SAMU para prestar o atendimento a Fernando, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o adolescente já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo de Fernando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Os outros suspeitos que estavam no carro foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.