Adolescente morre esmagado após colisão de carro com poste na Via Chico Mendes

AC24HORAS

Uma colisão entre um veículo e um poste de energia deixou um morto e três feridos na tarde deste domingo (15) na Via Chico Mendes, em frente ao estádio Arena da Floresta, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, a motorista do veículo Fiat Punto Attactive, de placa NAD-5698, trafegava o carro no sentido centro-bairro e ao fazer a curva em frente ao Arena da Floresta, perdeu o controle da direção e colidiu com o poste de energia. Com o impacto, o jovem Natanael Souza da Costa, de 13 anos, que estava dentro do veículo foi arremessado para fora e o poste de energia o esmagou. As demais vítimas, duas mulheres e uma criança de 5 anos, ficaram presas nas ferragens.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma guarnição do Corpo de Bombeiros foram acionadas, e quando chegaram ao local nada puderam fazer pelo jovem que já se encontrava morto. Foi prestado os atendimentos as outras vítimas que foram conduzidas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo o Médico do SAMU, Nayara Gomes de Freitas, 21 anos, a condutora do veículo e sua irmã, Nicole Dandara Gomes Pereira, de 19 anos e a criança de 5 anos, encontram-se em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos os Policiais de Trânsito, até a chegada da perícia técnica. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.